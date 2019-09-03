Сотни пакистанских врачей могут быть депортированы из Саудовской Аравии

Сотни пакистанских врачей в Саудовской Аравии готовятся к потере работы и депортации после внезапного решения королевства в прошлом месяце отклонить пакистанскую медицинскую степень последипломного образования.

В соответствии с письмами о прекращении действия, выданными Саудовской комиссией по специальностям здравоохранения (СКСЗ) и цитируемыми пакистанской газетой «Рассвет» 7 августа, власти Саудовской Аравии больше не признают пакистанские программы получения степени магистра - MS (магистр хирургии) и MD (доктор медицины) - как приемлемую квалификацию для медицинской лицензии.

«Ваша заявка на получение профессиональной квалификации была отклонена. Причина в том, что ваша магистерская степень из Пакистана не является приемлемой в соответствии с правилами СКСЗ», - говорится в письме.

Согласно газете «Рассвет», большинству тех, кто получил письмо, было приказано покинуть страну или быть готовыми к неизбежной депортации.

Министерство Саудовской Аравии заявило, что врачам не хватает необходимой медицинской подготовки для старших должностей.

Эта новость стала шоком для многих пакистанских врачей в королевстве, многие из которых работают в Саудовской Аравии на протяжении десятилетий.

Всего около тысячи пакистанских врачей в Саудовской Аравии могут столкнуться с аннулированием лицензии. По словам некоторых из этих врачей СКСЗ в одночасье изменил профессиональные критерии без какого-либо предварительного уведомления.

Процесс получения лицензии в Саудовской Аравии занимает много месяцев, и врачи часто работают до выдачи лицензии.

Однако в нынешних обстоятельствах многие врачи заявили, что не получили никаких конструктивных отзывов о своих заявлениях от СКСЗ и поэтому работали без утвержденной лицензии до их депортации.

Для многих пакистанских врачей работа в Саудовской Аравии дает существенный доход — врач в КСА получает в 10 раз больше, чем врач в Пакистане.

Доктор Типу Султан, член Пакистанской медицинской ассоциации, сказал, что было много причин, по которым работа в Саудовской Аравии привлекала пакистанских врачей. В дополнение к финансовым выгодам многие экспатрианты из Южной Азии выбирают королевство из-за присутствия святых мест Ислама в Мекке и Медине, куда они могут совершать паломничества, которые в противном случае превратились бы в дорогостоящие поездки.

По словам Султана, еще одной причиной высокого уровня эмиграции врачей было насилие на религиозной почве в таких пакистанских городах, как Карачи и Белуджистан, особенно в начале 2000-х годов. В то время было убито множество мусульманских специалистов и врачей-шиитов, в результате чего более 2000 врачей покинули страну, опасаясь за свою жизнь.

Некоторые из пострадавших врачей обвинили Коллегию врачей и хирургов в Пакистане (КВХП) в ответственности за их тяжелое положение.

Врач из частной больницы в Джидде, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что чиновник КВХП сказал ему, что они сами уведомили органы здравоохранения Саудовской Аравии, что большинство степеней, полученных пакистанскими врачами, основаны на исследованиях, а не на клинической практике.

Делегация КВХП, посетившая Саудовскую Аравию в июле, заявила, что в то время КВХП был единственным университетом в Пакистане, который проводит клиническую практику по своим программам получения степени, в то время как другие университеты в стране, предоставляющие медицинские степени, были просто академически ориентированы, добавил анонимный врач из Джидды.

Однако доктор Вахид Ахмед, хирург, который практиковал в королевстве в течение последних 10 лет, отклонил это утверждение.

По его словам, основная проблема заключалась в том, что многие должностные лица по аккредитации здравоохранения в Саудовской Аравии "не понимают систему классификации при наборе иностранных врачей".

По его словам, большинство врачей получили ученые степени в самых престижных университетах Пакистана, в том числе в Университете Куэйд-и-Азам в Исламабаде, в Медицинском университете им. короля Эдуарда в Лахоре и в Университете медицинского здравоохранения и наук в Карачи - степени, которые принимались Саудовской Аравией с 1962 года.

«Саудовская Аравия фактически создает монополию со стороны саудовских врачей, что повлияет не только на пациентов в королевстве, но и на значительный денежный перевод между двумя странами», - сказал Вахид.

По сообщениям радио Пакистана, министерство здравоохранения Пакистана расследует этот вопрос. Специальный помощник министерства по национальным службам здравоохранения Зафар Мирза поручил министерству связаться с правительством Саудовской Аравии для расследования этого вопроса.

Тем не менее, Султан сказал, что вмешательство Министерства здравоохранения вряд ли окажет влияние, потому что «оно не знакомо с практикой, применяемой в соответствии с критериями соответствия Саудовской Аравии, - поэтому они не могут оказать значительную помощь пострадавшим врачам».

Захид предупредил, что отъезд пакистанских врачей приведет к нехватке квалифицированных медицинских специалистов в Саудовской Аравии.

«Саудовский совет здравоохранения на самом деле наносит вред пациентам в королевстве», - сказал он.

Как бы то ни было, эта история вряд ли повлияет на саудовско-пакистанские отношения в целом.

Многие уволенные врачи сказали, что были удивлены отсутствием официального ответа со стороны пакистанского правительства.

Но отсутствие осуждения со стороны премьер-министра Имрана Хана, вероятно, связано с неустойчивой экономикой Пакистана. Пакистан неоднократно принимал кредиты от Саудовской Аравии, зная, что эти кредиты идут с приложенными условиями.

Поскольку экономика Пакистана находится на грани краха, страна не может поставить под угрозу крайне необходимые кредиты.

Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы и старший сотрудник по Южной Азии в аналитическом центре Уилсона в Вашингтоне, заявил, что влияние Саудовской Аравии на страну, испытывающую финансовые трудности, может отговорить Пакистан от осуждения недавних мер.

«Я не думаю, что мы должны преувеличивать влияние одного решения об удалении группы пакистанских врачей, несмотря на их большое количество, на пакистано-саудовские отношения», - сказал он.

«Однако я думаю, что саудовцы могут поверить, что их последний пакет спасения для Исламабада купит им еще больше рычагов - и поэтому дает им карт-бланш на совершение таких шагов, зная, что Исламабад в любом случае не будет громко жаловаться, даже если он не согласен с такими решениями».