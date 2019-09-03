Ахмета Давутоглу хотят исключить из правящей партии Турции

Турецкая правящая Партия справедливости и развития единогласно согласилась поставить в дисциплинарной коллегии вопрос об исключении бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

Решение в понедельник рассмотреть вопрос об исключении 60-летнего политика, наряду с тремя другими членами, было принято после заседания центрального исполнительного комитета ПСР, которую возглавляет Эрдоган.

Напомним, что Ахмет Давутоглу был министром иностранных дел Турции, а затем стал премьер-министром в 2014 году, но поссорился с Эрдоганом в 2016 году. Позднее его сменил Бинали Йылдырым, который занимал эту должность до тех пор, пока парламентская система Турции не была заменена исполнительной президентской системой в прошлом году.

В последние месяцы Давутоглу обвинил ПСР в отклонении от ее основных принципов, критикуя экономическую политику правительства и самого Эрдогана.

Под его критику попало и требование партии о повторном голосовании в Стамбуле после того, как ПСР потеряла крупнейший город Турции на местных выборах в марте, а также недавнее снятие трех новоизбранных мэров на востоке страны из-за претензий, связанных с "терроризмом".

«Если мы проиграем выборы, которые мы сначала проиграли с разрывом в 13 000 голосов, теперь уже с разрывом в 800 000 голосов, как это было в Стамбуле, ответственным за это будет не премьер-министр [Бинали Йылдырым], который привел явное парламентское большинство [на последних общих выборах], а скорее те, кто вызвал серьезный спад в риторике, действиях, морали и политике», - заявил Давутоглу в июне.

«Обозначать любого, кто считает себя отличным от вас террористом ... это отрешенность от общественного сознания».

Последние слова это явный намек на самого Эрдогана, который обвинял оппозицию в связях с «терроризмом».

Решение партии изгнать бывшего премьер-министра происходит на фоне ссоры других бывших союзников с Эрдоганом, включая бывшего президента Абдуллаха Гюля и бывшего вице-премьера Али Бабаджана, которые были основателями ПСР.

Бабаджан вышел из партии в июле, сославшись на «глубокие разногласия» по поводу политики, и заявил, что Турции необходимо «новое видение».

Ожидается, что он создаст новую политическую партию вместе с Гюлем. Что касается Давутоглу, то возможно он также создаст свою партию, а может быть присоединится к партии Гюля-Бабаджана.

В любом случае, можно сказать, что для ПСР, из которой уходят ее отцы-основатели и идеологи, заканчивается целая эпоха.