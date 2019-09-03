Бангладеш запретил беженцам-рохинджа пользоваться мобильной связью

В понедельник Бангладеш приказал всем операторам отключить услуги мобильной связи для почти миллиона беженцев-рохинджа, проживающих в лагерях на юго-востоке страны, сообщил чиновник.

Этот шаг последовал за вспышкой насилия в последние недели в лагерях, большинство жителей которых бежали в Бангладеш из штата Аракан в Мьянме два года назад после военных репрессий.

Это также произошло после того, как ни один из беженцев не появился в конце августа, чтобы вернуться обратно в Аракан, а репатриация беженцев в Мьянму потерпела неудачу.

У операторов связи есть семь дней, чтобы представить отчеты о действиях, предпринятых ими для закрытия сетей в лагерях, заявил представитель Комиссии по регулированию электросвязи Бангладеш Закир Хоссейн Хан.

«Многие беженцы используют мобильные телефоны в лагерях. Мы попросили операторов принять меры, чтобы остановить это», - сказал он AFP, заявив, что решение было принято по «соображениям безопасности».

Приказ ошеломил рохинджа, сказал один из их лидеров на условиях анонимности.

По его словам, запрет сильно повлияет на жизнь рохинджа, нарушив связь между различными лагерями, разбросанными по всему пограничному району Кокс-Базар.

«Мы не сможем общаться с нашими родственниками, живущими в Мьянме или других частях мира», - сказал лидер. По его словам, многие рохинджа полагаются на денежные переводы, отправленные их диаспорой, и обычно получают телефонные звонки, информирующие их о денежных переводах.

Бангладеш в прошлом пытался ограничить доступ к мобильным телефонам в населенных пунктах. Но этот шаг никогда не был осуществлен серьезно, вместо этого породив быстро растущий рынок мобильных телефонов и SIM-карт в лагерях.

Представитель полиции Икбал Хоссейн приветствовал это решение, заявив, что беженцы «злоупотребляли» доступом к мобильному телефону для совершения преступных действий, таких как незаконный оборот таблеток метамфетамина стоимостью в сотни миллионов долларов из Мьянмы.

«Это, безусловно, окажет положительное влияние. Я верю, что преступная деятельность обязательно сократится», - сказал он AFP.