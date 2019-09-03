Валерия Порохова и эпоха свобод

Вчера эту дунию покинула известный просветитель и переводчик смыслов Корана на русский язык Иман Валерия Порохова. Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Просим у Него для умершей милости и прощения грехов и ошибок и выражаем соболезнования ее близким.

Джаназа-намаз (заупокойная молитва) пройдет после намаза зухр (обеденной молитвы) в Соборной мечети Москвы в эту среду.

***

Что можно сказать в связи с этой печальной для многих мусульман новостью? Труды, взгляды и другие аспекты личности умершей не были однозначными и вызывали критику, в том числе, достаточно серьезную. Однако бесспорно то, что немалое количество русскоязычных людей открыло для себя Ислам, приняло его или вернулось в него благодаря ее переводам смыслов Священной Книги на русский язык.

В русской литературе был жанр, который по названию одноименного стихотворения Пушкина может быть назван "подражание Корану". Переводы Пороховой, даже если они в чем-то были неточными, могут рассматриваться как минимум в таком качестве - как знакомство читателя с общими смыслами и красотой Священной книги. Тем более, что в условиях доступности массы переводов смыслов и выверенных толкований Корана, потом, проникшись этой красотой, такие люди могли обращаться уже к ним.

Пик плодотворной деятельности Пороховой, которая покинула этот мир в возрасте 79 лет, по нашим ощущениям, все же пришелся не на нынешнюю, а на предыдущую эпоху. Тогда, когда она была одним из множества ярких имен начавшего развиваться русскоязычного исламского пространства. К тому же, будучи русской мусульманкой, да еще и родом из дворян, она была одним из олицетворений такого нового, набирающего силу и имеющего поддержку российского исламского сообщества явления как русские мусульмане.

Сегодня, в 2019 году не наблюдается ничего из перечисленного. Куда-то исчезло все это созвездие ярких имен - "иных уж нет, а те далече", а кто-то просто молча и неприметно пытается пережить новый застой или и вовсе свой биологический век. Нет уже и тех крупных информационных площадок и массовых мероприятий, на которых можно было проявлять себя таким людям - первые закрыты, вторые сегодня нет возможности проводить. Ну, а русские мусульмане из интригующего экзотического явления превратились в парий "русского мира", так, что даже те из их ярких представителей, что остались в России, демонстрируя свою лояльность нынешней власти, в отличие от прежних лет стараются лишний раз не соотносить себя с этим явлением.

Биография Пороховой в этом смысле интересна тем, что родилась она в ссылке в сталинские времена, значительную часть жизни прожила при застое, а раскрылась как творческая и общественная величина в непродолжительный период пришествия в Россию общественных и религиозных свобод.

Сегодня он снова сменился периодом репрессий и застоя. Дождутся ли мусульмане России новой эпохи пришествия свобод?