Интерпол считает преследование членов Хизб ут-Тахрир в Росии гонениями по религиозным и политическим мотивам

Интересный случай может стать свидетельством понимания в международных структурах того, насколько адекватна российская правовая система.

Казанский 41-летний предприниматель Ильдар Валиев на своей странице в Facebook сообщил, что по сути комиссия Интерпола признала преследование членов "Хизб ут-Тахрир"* преследованиями по религиозным и политическим мотивам.

— Комиссия Интерпола приняла решение удалить мои данные со своей базы и проинформировала все Национальные бюро Интерпола об этом решении, — пишет Валиев.

Валиев не скрывает своей принадлежности к партии "Хизб ут-Тахрир", которая Верховным судом России в 2003 году была признана террористической организацией. Вместе с женой и четырьмя детьми он покинул Россию после того, как его бизнес-партнеры Азат Адиев и Альберт Валиуллин были осуждены соответственно на 19 и 18 лет лишения свободы по обвинению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир". Валиев имеет высшее образование, учился на факультете политологии в университете Анкары (Турция), а также на факультете международных отношений Казанского государственного университета. Являлся совладельцем кафе "Каймак" в Казани.

Весной 2017 Валиев прибыл в Украину. Вскоре он был задержан полицией как разыскиваемый Следственным комитетом России через Интерпол и арестован по решению одного из районных судов Одессы. Следственный комитет инкриминирует ему участие в "агитационных собраниях" мусульман в частных домах Казани. В июне того же года Валиева из-под стражи освободил Апелляционный суд Одесской области.

Стоит отметить, что по словам самого Валиева, такое решение Интерпола стало возможным благодаря усилиям недавно скончавшегося Ильмира Имаева. Он не дожил, увы, до этого момента, но без него этого бы не случилось.

* - запрещены в РФ