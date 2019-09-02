Хафтаровцы обстреляли единственный работающий аэропорт ливийской столицы

Боевики, лояльные Халифе Хафтару, обстреляли ракетами единственный действующий аэропорт ливийской столицы Триполи. За одну ночь были ранены четверо гражданских лиц, а сам аэропорт был закрыт, заявило в воскресенье правительство национального единства.

По словам AFP, эти удары совпали с прибытием в аэропорт Митига ливийского самолета, перевозившего паломников из Мекки в Саудовскую Аравию.

Трое паломников, в том числе женщина, были среди четырех раненых мирных жителей, сказал Ведад Абу Ниран, представитель министерства здравоохранения правительства национального согласия.

Директор аэропорта Лютфи аль-Табиб сказал, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Митига была повреждена, а самолет Ливийских авиалиний был побит шрапнелью и выведен из эксплуатации. Полеты были приостановлены "до дальнейшего уведомления".

По состоянию на понедельник, рейсы перенаправляются в аэропорт Мисраты, примерно в 200 километрах к востоку от Триполи, говорится в сообщении аэропорта.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила, что четыре снаряда попали в гражданские части аэропорта, включая взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден самолет, перевозивший десятки паломников.

«Эти жестокие атаки призваны сеять страх, создавать хаос и срывать операции в единственном работающем аэропорту в столице Ливии Триполи», - говорится в заявлении.

Близлежащий госпиталь принял раненую маленькую девочку, сообщил Reuters врач.

Фотографии в социальных сетях показали поврежденный пассажирский самолет авиакомпании Ливийские Авиалинии. По словам свидетеля Reuters, некоторые автомобили, припаркованные в аэропорту, также были повреждены.

Аэропорт Митига не первый раз становится мишенью во время боевых действий. МООНПЛ заявила, что это нападение стало седьмым инцидентом неизбирательного обстрела Митига с конца июля.

Сами боевики Хафтара говорят, что они тем самым целятся в «турецкие беспилотники», которые, как они утверждают, запускаются из аэропорта для нанесения ударов по их войскам на юге Триполи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля в результате боев между силами сторонников ПНЕ и Хафтара было убито не менее 1093 человек и ранено 5752 человека, а около 120 000 человек стали беженцами.