Узбеккосмос: Узбекистан готовится покорять космические просторы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Агентства космических исследований и технологий («Узбеккосмос»). Текст самого указа опубликовало официальное агентство УзА.

Про создание новой структуры впервые объявили еще в конце прошлого года. Тогда же был опубликован проект правительственного портала.

«Узбеккосмос» будет действовать при правительстве Узбекистана. Его задача - выработка государственной политики в области космических исследований, развитие инфраструктуры, организация подготовки кадров, а кроме того, использование космических аппаратов для поддержки государственных органов.

Указано также, что «космическая карта» посвящена развитию космической отрасли.

Согласно указу, до 1 ноября 2019 года в Узбекистане будет разработан проект закона «О космической деятельности», до 1 июля 2020 года - государственная программа развития космической отрасли до 2030 года.

Напомним, что ранее, в 2018 году, «Роскосмос» предложил Казахстану изготовить для него новый спутник и пригласить к сотрудничеству Узбекистан. Президент Узбекистана также может совершить полет в космос на российском корабле.