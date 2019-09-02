В США не впускают уже и канадских мусульман

Как минимум шести канадским мусульманам было отказано во въезде на границе между Канадой и США, сообщают СМИ.

Два из них довольно таки известные люди - один имам из Торонто, капеллан региональной полиции, а другой - лидер иракско-туркоманской общины, к которого есть родственники, сражающиеся с ИГИЛ* на Ближнем Востоке.

Они путешествовали отдельно со своими семьями и были отвергнуты в разных пунктах пересечения границы.

Ни один из них не является гражданином страны, входящей в печальной известный список стран, въезд из которых запретил Дональд Трамп (Muslim Ban).

При этом люди получили скудную информацию о том, почему им было отказано. Им лишь сказали, что они должны подать заявление на получение визы в консульстве США в Торонто - процедура, которой обычно не подвергаются граждане Канады.

Канадские иммиграционные адвокаты заявили, что в последнее время участились случаи, когда канадские мусульмане не впускались в США.

«Мы видели гораздо больше за последние несколько недель, и мы не знаем, к чему это можно отнести», - сказал юрист по делам иммиграции в Торонто Дауд Али. «Мы знаем, что климат в США изменился, он немного другой, но в то же время существуют процессы и процедуры, и людям следует предоставить возможность оспаривать дело».

Юридическая фирма Али, CFIL, представляет шестерых таких людей.

Представитель таможенного и пограничного управления США заявил, что никаких новых изменений в политике не произошло. Однако граждане Канады не имеют права автоматически въезжать в Соединенные Штаты. Их въезд остается на усмотрении таможенно-пограничных органов США, а у тех есть много возможностей, чтобы отвергнуть любого, кого они считают недопустимым.

Дауд Али говорит, что шестерых мусульман именно это и беспокоит.

«Тот факт, что все они мусульмане, вызывает некоторые опасения по поводу того, преследуют ли эти люди или это новая форма какого-то запрета», - сказал он.

* - запрещены в РФ