В Мали рухнуло жилое здание: 15 человек погибли

Пятнадцать человек погибли в столице Мали, городе Бамако, из-за того, что строящееся трехэтажное здание рухнуло «как карточный домик», сообщают власти и местные СМИ.

Двадцать шесть человек были спасены живыми из частично жилого здания после того, как оно обрушилось незадолго до рассвета в воскресенье.

«Благодаря действиям аварийных служб, девочка лет четырех только что была вытащена из-под обломков живьем.

«Другая выжившая (женщина), к счастью, тоже была извлечена спасателями», - сказали в министерстве гражданской защиты.

Позже министерство сообщило, что было начато расследование в отношении владельца здания.

Согласно сообщениям местных СМИ, верхний этаж рухнул на остальную часть здания, которое уже было занято, в результате чего вся конструкция "рухнула, как карточный домик".

Такие обвалы весьма распространены в Мали, где здания часто строятся без разрешения на застройку.