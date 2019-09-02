Йемен: 100 человек убиты из-за саудовского авиаудара по тюрьме

По меньшей мере 100 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара саудовской коалиции по тюрьме на юго-западе Йемена, сообщил в воскресенье Международный Красный Крест. По меньшей мере 40 выживших находились на лечении от полученных травм в больницах города, к югу от столицы Саны.

Ранее министерство здравоохранения, подконтрольное хуситам, сообщило, что в следственном изоляторе города Дамар было найдено 50 тел.

Сама саудовская коалиция заявила, что ее воздушные удары были направлены по месту хранения беспилотников и ракет.

«Коалиция приняла все меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения во время авиаударов по площади», - сказал представитель коалиции полковник Турки аль-Малки.

Местные жители, однако, рассказали, что это была тюрьма, а вовсе не место хранение оружия.

«Тюрьма известна коалиции и Красному Кресту, который посещал это место несколько раз», - заявил в Facebook глава комитета по делам заключенных Абдул-Кадир аль-Муртада.

Между тем, Международный Комитет Красного Креста (МККК) предположил, что это место содержания под стражей.

«Мы очень серьезно относимся к этим сообщениям», - заявил в Твиттере глава делегации МККК в Йемене Франц Раухенштайн.

«Я еду в Дамар, Йемен, чтобы оценить ситуацию. Мы уже посещали задержанных в этом месте, как и в других местах в рамках нашей работы ».

В 2015 году находящийся в Дамаре центр содержания под стражей был уже поражен авиаударом коалиции под руководством Саудовской Аравии, в результате которого погибли по меньшей мере 25 заключенных.