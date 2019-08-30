Меджлис крымских татар призывает новый парламент Украины признать крымскотатарскую автономию

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады девятого созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

«Особенно обращаем ваше внимание на необходимость завершения работы по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Как вам известно, в рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и при активном участии Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект «О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)», который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине», – говорится в обращении Меджлиса.

Чубаров уточнил, что одновременно с законопроектом о внесении изменений Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом – законопроекты «О статусе крымскотатарского народа» и «О коренных народах в Украине».

«Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украины, наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью в отношении крымскотатарского народа и восстановлению его прав как коренного народа Украины», – говорится в обращении Меджлиса.