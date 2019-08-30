Абдулмумин Гаджиев остался под арестом

Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста обвиняемых в финансировании терроризма журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и директора благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Адвокаты Гаджиева и Ризванова в жалобе указали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные Советским районным судом в ходе вынесения решения об их аресте, также пытались убедить суд в том, что нет необходимости продлевать им арест, что они не собираются скрываться или вмешиваться в следственный процесс.

Несмотря на все доводы защиты, судья Магомед Магомедов обе жалобы оставил без удовлетворения.