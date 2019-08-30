Судан призвал ООН вывести всех миротворцев из Дарфура к июню 2020 года

Судан призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отменить приостановление вывода миротворческих войск и обеспечить, чтобы все миротворцы покинули регион Дарфур к июню 2020 года. Но Африканский союз заявил, что общая безопасность в обширном западном регионе "остается нестабильной".

Посол ООН в Судане Омар Мохамед Сиддиг заявил в понедельник Совету, что пришло время перейти от миротворчества к «миростроительству» в Дарфуре и отменить ограничения на передвижение правительственных вооружений и войск - в регион и из него.

В конце июня Совет Безопасности единогласно проголосовал за то, чтобы затормозить вывод совместных миротворческих сил ООН-Африканского союза из Дарфура, поскольку страна столкнулась с политическим кризисом.

Совет продлил мандат сил, известных как ЮНАМИД, до 31 октября и попросил ООН и АС подготовить к 30 сентября рекомендации относительно того, что Совет должен сделать в отношении продолжения вывода.

В настоящее время в Дарфуре ООН насчитывает почти 5600 так называемых «голубых касок», хотя были планы сократить численность войск до 4050 человек.

Напомним, что Дарфурский конфликт начался в 2003 году, когда этнические африканцы подняли восстание, обвинив суданское правительство, в котором доминируют арабы, в дискриминации.

Правительство в Хартуме в ответ вооружило местные кочевые арабские племена и направило их против гражданского населения — хотя само правительство отрицает это обвинение.

В последние годы, в результате успешной военной кампании правительства, восстание было почти подавлено, и сейчас представлено в основном повстанческой фракцией Освободительной армии Судана во главе с Абдул Вахидом Эльнуром в Джебель-Марре.

В июле 2018 года Совет Безопасности проголосовал за резкое сокращение сил ЮНАМИД в ответ на сокращение масштабов боевых действий и улучшение условий безопасности. Датой окончания миссии является 30 июня 2020 года.