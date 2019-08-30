Египет покупает у России 50 военных самолетов на 2 миллиарда долларов

Военно-воздушные силы Египта подписали соглашение о покупке 50 самолетов МиГ-35 у России, о чем сообщил National Interest в субботу.

Крупнейшая в постсоветскую эпоху сделка на сумму 2 миллиарда долларов была подписана между Каиром и Москвой в апреле 2015 года. В соответствии с ней Египет получит военные самолеты к 2020 году. Сделка была заключена после совместных переговоров о покупке Египтом 24 истребителей МиГ-29М у России, которые состоялись между двумя странами в ноябре 2013 года.

Напомним, что МиГ-35 является ревизией базового МиГ-29. Самолет обладает более мощной многоцелевой способностью с расширенным использованием высокоточного оружия класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Кроме того, он имеет увеличенную боевую дальность благодаря увеличению внутренней топливной емкости.

Взаимное сотрудничество между двумя странами сложилось после того, как Аль-Сиси стал главой государства в июне 2014 года. Сотрудничество особенно заметно на уровне военной помощи. Однако отношения стали напряженными после того, как российский пассажирский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.

Возобновление российских воздушных перевозок в египетскую столицу Каир в прошлом году сыграло значительную роль в смягчении отношений между двумя странами.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин посетил Египет, и согласился построить в Египте атомную электростанцию ​​Аль-Дабаа. Он также посетил североафриканскую страну в феврале 2015 года, чтобы принять участие в подписании нескольких соглашений между Каиром и Москвой.