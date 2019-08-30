Сепаратисты вернули себе контроль над Аденом

Сепаратистские силы, поддерживаемые ОАЭ, в четверг снова захватили контроль над значительной частью провинции Аден у сил Абдур-Рабба Мансура Хади, сообщает агентство Anadolu.

Бойцы, лояльные Южному переходному совету (ЮПС), добились успехов при поддержке воздушных сил ОАЭ, которые нанесли удар по позициям законных правительственных сил в восточной части Адена, сообщил агентству Anadolu источник в правительстве Хади при условии анонимности.

Десятки человек были убиты и ранены в результате авиаударов, утверждает тот же источник.

Ранее вчера, при поддержке воздушных сил ОАЭ, сторонники ЮПС вернули Зинджибар, столицу провинции Абьян, у правительственных сил, которые взяли под свой контроль город днем ​​ранее.