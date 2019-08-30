В школах Саудовской Аравии будут учить про "османскую оккупацию"

Министерство образования Саудовской Аравии внесло ряд изменений в свои учебники по истории, изменив взгляд на наследие Османской империи и ее прежнее правление над частями Аравийского полуострова.

В то время как прежняя учебная программа достаточно корректно преподавала тему Османской империи (Османского халифата), новая программа для учеников младших классов теперь будет учить об «оккупации», преступлениях и последующем крахе.

Среди преступлений, которые саудовские учебники вменяют османскому правлению, - «Борьба с первым и вторым саудовскими государствами; поддержка некоторых местных лидеров против короля Абдуль-Азиза; уничтожение Дирии и окружающих городов; а также многих частей Захрана и Асира, пытки имама Абдуллаха ибн Сауда, последнего имама первого саудовского государства, и его казнь в Стамбуле».

Учебный план также обвиняет османское правительство в разделении арабов полуострова, заявляя: «Арабские земли, которые попали в подчинение османского административного режима, были разделены по меньшей мере на 15 провинций, и каждая провинция управлялась губернатором. Режим также стремился обложить множеством налогов население и сельскохозяйственные культуры, а также землю, товары и услуги, собирая деньги для обслуживания Османского государства и его султанов, не оставляя значительных доходов этим провинциям». Османы, как говорится в новой программе, руководствовались, в первую очередь, политикой «разделяй и властвуй», усиливая «политическое господство и сея раздор, чтобы не допустить объединения Аравийского полуострова, переводя квалифицированных мастеров и строителей из Египта и Леванта в Стамбул, строя крепости и форты для защиты государственных солдат и их государства, а также распространяя нестабильности и уничтожая безопасность в этих странах и вдоль маршрутов паломничества».

Эксперты говорят, что такая официальная диффамация Османской империи со стороны саудовцев сигнализирует об усиленном чувстве саудовского национализма, а также о сильных антитурецких настроениях, которые доминировали в королевстве в последние годы. Причем, отметим без всяких иллюзий, что это заслуга вовсе не одного лишь Мухаммада бин Салмана, на которого привыкли валить все шишки. Нет, саудовцы просто охвачены тем же чувством национального, что царит в других национальных государствах.

Ну а ссора с другим подобным национальным государством — Турцией — лишь способствует этому процессу.