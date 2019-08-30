Восстание папуасов в Индонезии: толпа громит парламент, магазины и отели

Демонстранты в индонезийской провинции Папуа разгромили магазины и здание местного правительства, протестуя против предполагаемой расовой дискриминации в самом восточном регионе страны.

Напомним, что продолжающиеся акции протеста были спровоцированы две недели назад после того, как студенты-папуасы в Сурабае, Восточная Ява, подверглись жестокому обращению со стороны полиции и подверглись расовому насилию. С тех пор они превратились в требования к самоопределению и призывы к референдуму о независимости.

Митинг начался вчера утром перед зданием Экспо в Джаяпуре, столице провинции Папуа. Около 10 часов утра полиция начала разгонять толпу, применяя слезоточивый газ, но протестующие вернулись на улицы через несколько минут, когда сотни студентов из университета Чендравасих присоединились к демонстрации.

Позже толпа перебралась в район Абепура, а затем направилась в офис губернатора в центральной части Джаяпуры, бросая камни в здание телекоммуникационного конгломерата PT Telkom Indonesia.

Даже некоторые папуасские публичные активисты признают, что протесты зашли слишком далеко — толпа громит магазины, банкоматы и отели.

Между тем, Индонезия вводит дополнительные войска и полицию в регион, а также отключает периодически интернет и мобильную связь. Сообщает, что координатор протеста арестован, вместе с несколькими индонезийскими силовиками.