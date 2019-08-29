Узбекистан взял у Китая кредит в размере полмиллиона юаней

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписал заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) по привлечению кредитной линии на сумму 500 миллионов юаней ($69,76 млн). Об этом сообщает издание "Фергана" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Соглашение подписано в рамках 5-го заседания узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое состоялось в Пекине.

Это уже седьмое соглашение по кредиту между банками, но первое в истории Нацбанка, по которому Узбекистан получит заем непосредственно в юанях.

Сроки и процентная ставка по кредиту не сообщаются.

Стороны ожидают, что заем в юанях не будет зависеть от скачков процентной ставки LIBOR (Лондонской межбанковской ставки предложения). Кроме того, расчеты в юанях позволят сократить издержки по конвертации валют, а кредиты в китайской валюте снижают риски, связанные с колебанием обменного курса, и предоставляют клиентам более выгодные условия для долгосрочного финансирования. Платежи будут переводиться на расчетный счет поставщика непосредственно в Китае, что позволит сократить сроки их проведения.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным фондом в $1 млрд.

Китай — один из самых крупных инвесторов в экономику Узбекистана. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил $6,4 млрд. В Узбекистане работает более 700 предприятий с участием китайского капитала, китайские инвесторы активно вкладываются в инфраструктурные проекты республики.