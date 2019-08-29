Ингуши Гуцериевы признаны самой богатой семьей в России

Семейный клан Гуцериевых признали самым богатым в России. Такого звания семья удостаивается уже четвертый год подряд, пишет "Регион онлайн".

За минувший год состояние всех членов клана составило 5,65 миллиардов долларов.

Издание отмечает, что в предыдущем году их состояние оценивалось в 5,97 миллиардов долларов. Тем не менее, семья сохранила за собой первую строчку в рейтинге Forbes.

В рейтинг вошли несколько семей Северного Кавказа. Так, девятая строчка досталась чеченскому клану Бажаевых. Суммарный капитал Мусы Бажаева и его брата с племянником насчитывает 1,51 миллиардов долларов.