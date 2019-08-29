"Сделка века" будет опубликована после выборов в Израиле

Соединенные Штаты не опубликуют давно отсроченную политическую часть своего израильско-палестинского мирного плана до выборов в Израиле в следующем месяце, заявил в среду посланник Белого дома по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт.

Этот шаг, о котором Гринблатт объявил в твиттере, позволит не разглашать детали плана, способные стать проблемой на выборах, на которых поставлено на карту лидерство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, близкого союзника президента США Дональда Трампа.

«Мы решили, что не будем раскрывать видение мира (или его части) до выборов в Израиле», - сказал Гринблатт в Twitter.

Зять Трампа Джаред Кушнер работал за кулисами над планом урегулирования давнего израильско-палестинского конфликта, хотя палестинцы, которые говорят, что администрация Трампа слишком произраильская, называют этот план мертворожденным. Мирные переговоры между Израилем и палестинцами провалились в 2014 году.

Цель собрать десятки миллиардов долларов для финансирования этого плана была объявлена ​​ранее в этом году, но политические детали остались в тайне, и Кушнер отказался сказать, предложит ли он палестинцам свое собственное государство.

Сам Трамп в понедельник сказал, что план может быть раскрыт до выборов в Израиле.

На митинге в среду Нетаньяху сказал, что он ожидает, что предложение США не будет отложено на долго.

«Этим вечером мы узнали, что «сделка века» президента Трампа будет опубликована и представлена ​​миру после выборов. Я могу разумно оценить, что это произойдет очень скоро после выборов», - сказал Нетаньяху.

Ближневосточная команда Трампа, включая Кушнера, хотела развернуть план летом, но неспособность Нетаньяху собрать правящую коалицию после апрельских выборов вызвала задержку.

Нетаньяху сейчас предстоит новое голосование 17 сентября, и в случае успеха он попытается снова сформировать коалицию.

Объявление мирного плана до 17 сентября могло бы осложнить напряженную гонку, в которой правая партия Нетаньяху «Ликуд» и ее самый сильный конкурент - «Синие и белые» во главе с бывшим главнокомандующим вооруженными силами Бенни Ганцем - участвуют в горячей кампании.