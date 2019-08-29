Девять мирных жителей погибли в результате авиаударов по Идлибу

В среду военные самолеты сирийского режима и его российских союзников нанесли удары по провинции Идлиб, в результате чего погибли по меньшей мере девять мирных жителей, включая детей.

Удары с воздуха нанесли по Маарат-ан-Нуману, из которого за последние две недели бежали десятки тысяч людей, опасаясь неминуемого нападения со стороны наступающих при поддержке ВКС России асадитских войск.

Жители сообщили, что сильные воздушные удары нанесли и по другим деревням и городам провинции Идлиб. Удар был нанесен по рынку в городе Саракеб, в результате чего были ранены люди и причинен значительный ущерб основному жилому району.

Более ранние воздушные удары поразили позиции повстанцев возле турецкого военного поста в деревне Шер-Магар на окраине провинций Хама и Идлиб, где армия режима ведет ожесточенное наступление против повстанцев, сообщают активисты и высокопоставленный турецкий источник безопасности.

Турецкий источник сообщил Reuters, что турецкие солдаты не пострадали в результате столкновений между войсками режима и повстанцами в 500 метрах от турецкого наблюдательного пункта.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, что Россия и Турция договорились о мерах по борьбе с борьбе с «террористами» на северо-западе Сирии и «нормализации» тамошней ситуации.

Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве после того, как недавно войска режима окружили еще один турецкий военный пост в городе Морек.

Высокопоставленный представитель оппозиции, связавшийся с турецкими военными, заявил, что российский спецназ занял позиции вокруг форпоста Морек, чтобы предотвратить любые возможные конфликты в случае нападения сирийской армии.

«Российское присутствие вокруг Морека должно разрядить напряженность в отношениях между сирийским режимом и турками», - сказал Reuters чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Русские будут защищать турецкий наблюдательный пункт, не давая турецким военным реагировать на любые атаки, добавил он. Турция предприняла ответные меры против предыдущих нападений на некоторые из своих 12 постов в Идлибе и северной части Хамы.