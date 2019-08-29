Правительство Хади оттеснило сепаратистов из Адена

Вооруженные силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, вернули себе контроль над портовым городом Аден через три недели после того, как временная столица была захвачена сепаратистами.

Министр информации Муаммар аль-Эриани заявил, что правительственные силы в среду захватили аэропорт Адена, президентский дворец и прилегающие районы, оттеснив силы Южного переходного совета (ЮПС).

«Национальная армия и силы безопасности устанавливают полный контроль над районами Адена на фоне большого общественного удовлетворения и приветствия», - написал он в своем Твиттере.

Он также опубликовал видео, на котором люди держат фотографии президента Абдур-Рабба Мансура Хади в Адене.

Боевые действия между силами Хади и сепаратистами угрожают открыть новый фронт в сложной войне в самой бедной стране арабского мира. Обе стороны являются номинальными союзниками в возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанцами хуситами, которые контролируют север страны.