Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам возле границы

Ливанская армия открыла огонь по двум из трех израильских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Ливана в среду вечером на юге страны вблизи израильской границы. Все три БПЛА вернулись в израильское воздушное пространство, сообщает Reuters со ссылкой на армию.

Израильские самолеты регулярно заходят в воздушное пространство Ливана, но это редкий случай, когда ливанская армия открывает по ним огонь. Бейрут неоднократно жаловался Организации Объединенных Наций на Израиль, который Ливан считает вражеской страной, нарушающей его воздушное пространство.

Источник в службе безопасности сообщил агентству Reuters, что солдаты стреляли из автоматов М16. Ливанская армия не обладает системами противовоздушной обороны.

В заявлении армии говорится, что первый беспилотник вошел в воздушное пространство Ливана в 19:35 над пограничной деревней Адайссех и вернулся в Израиль после выстрелов.

Второй беспилотник вернулся в Израиль без обстрела после проникновения через Кфар-Килу, также пограничную деревню. Затем армия открыла огонь по третьему, который также вернулся в Израиль.

Ранее в понедельник израильские удары нанесли удар по военной позиции, принадлежащей поддерживаемой Ираном палестинской фракции в ливанской долине Бекаа вблизи сирийской границы.