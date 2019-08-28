ЕСПЧ присудил почти 2 миллиона евро по делам о похищении людей во время второй чеченской войны

Европейский суд по правам человека вынес три постановления по 21 делу о нарушениях в ходе второй чеченской кампании, сообщают Кавказ.Реалии.

По словам издания адвокаты Проекта “Правовая инициатива” представляли интересы заявителей в пяти делах: Мальцаговы против России, (52431/10), Юнусова против России, (24365/12), Лида Евлоева и Роза Томова против России, (14667/09), Мурдалова и Эльмурзаев против России, (66832/11), Мецоева против России, (40161/12). Речь идет о семи похищенных.

Ни одно расследование по исчезновению так и не было завершено. Из материалов, которые изучил суд, известны подробности похищений, которые произошли с 2000 по 2005 годы.

Мухади Мальцагов был задержан 3 мая 2000 года группой вооруженных военнослужащих, которые приехали в дом заявителей в селе Автуры на двух микроавтобусах УАЗ без регистрационных номеров, четырех БТР и грузовике УРАЛ. Они задержали и увезли Мухади Мальцагова и с тех пор его никто не видел. Только 25 декабря 2000 года Шалинская районная прокуратура возбудила уголовное дело №22087. Расследование по этому делу не было завершено.

Ахмед Абдулкеримов и Абу-Шахид Абдулкеримов были задержаны 28 ноября 2002 года группой вооруженных военнослужащих, которые прибыли к ним в дом в селе Ведено. Братьев увезли в неизвестном направлении. Только 6 декабря 2002 года в прокуратуре Веденского района было возбуждено уголовное дело №73124. Следствие по факту похищения до сих пор не завершено.

Евлоев Расухан и Измайлов Ибрагим были остановлены военными 11 марта 2004 года примерно в 21.50 на стационарном посту "Волга-14", расположенном на Кантышевском перекрестке в Республике Ингушетия, военные на автомобилях ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121 остановили машину Евлоева и Измайлова, после чего насильно увезли последних. Родственники утверждают, что похищенные содержались какое-то время в подвале УФСБ РИ в Магасе. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Суд признал в 18 из 21 дел, что были нарушены Статья 2 (в материальной части - право на жизнь), Статья 3 (душевное страдание заявителей в связи с потерей близких и равнодушием властей), Статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), Статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Общая компенсация по 21 делу составила 1 936 406,00 евро.