Саудовец "случайно" купил сыну самолеты на 300 миллионов

Отец из Саудовской Аравии установил новые высочайшие стандарты для родителей, покупающих подарки на день рождения для своих детей, когда он случайно купил два самолета Airbus A350-1000 в ходе поиска небольших моделей самолета для своего сына. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Мужчина из Саудовской Аравии, который остается неназванным и является инвестором в энергетический сектор королевства, искал маленькие модели самолетов в качестве подарка на день рождения для своего сына, который является большим поклонником авиации. Однако, когда он позвонил второй по величине в мире аэрокосмической компании Airbus, чтобы получить модели самолетов, его не самое лучшее знание английского языка затруднило общение между ним и компанией. «Они задали очень много вопросов о интерьере и экстерьере, я просто подумал, что они делают очень точные масштабные модели», - говорится в сообщении саудовской прессы.

Когда ему была названа цена в размере около 365 миллионов долларов, это, похоже, не остановило его. По его словам - «я заблудился в конвертации валют, я думал, что это было немного дорого, но все же разумно».

Полная ошибка была наконец раскрыта, когда через несколько месяцев Аэробус позвонил ему, чтобы сообщить, что самолеты готовы к отправке. «Они спросили меня, кто будет летать на нем, я подумал, что это шутка». Мужчина в итоге решил оставить один из самолетов и отдать его в подарок своему двоюродному брату.