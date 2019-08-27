Суд не изменил штрафы крымскотатарским активистам

Московский городской суд начал рассматривать апелляционные жалобы в отношении крымскотатарских активистов, которые были оштрафованы за акцию у здания Верховного суда России в поддержку фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Вчера, 26 августа, апелляция оставила в силе решение Таганского районного суда Москвы о назначении штрафов четверым участникам акции Рустему Таирову, Александру Гаврикову, Зинуру Аппазову и Нариману Ибраимову. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Константин Андреев.

«Начались апелляционные слушания по 48 задержанным 11 июля в Москве у здания Верховного суда. Сегодня были рассмотрены жалобы в отношении четверых. Московский городской суд утвердил решение Таганского суда, несмотря на то, что последний избрал максимально строгую меру наказания – штраф в размере 20 тысяч рублей (каждому подсудимому). На мои аргументы о том, что данные лица не привлекались к административной ответственности, суд никак не отреагировал. Судья, закатив глаза к потолку сказала: «Раз они не признаю вину, будет им по полной программе», – рассказал адвокат.

Следующее заседание по рассмотрению других апелляционных жалоб назначено на 17 сентября.

«Сюрпризов никаких не ожидается, этот путь нужно пройти и к концу сентября мы с коллегами будем готовы передавать документы в ЕСПЧ», – добавил Андреев.

Напомним, что российские силовики 11 июля в Москве задержали 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму».

Объединение «Крымская солидарность» запустило марафон по сбору средств для оплаты штрафов крымскотатарским активистам, вышедшим на акцию протеста в Москве.

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