Хуситы утверждают, что напали вчера на военный объект в КСА

Йеменские хуситы в понедельник заявили, что атаковали военную цель в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на следующий день после того, как они же выпустили баллистические ракеты по аэропорту.

По словам представителя хуситов, которые уже более четырех лет сражаются с Саудовской Аравией, атака была осуществлена ​​с помощью вооруженного беспилотника.

Никакой подробной информации о своей цели хуситы не предоставили. Саудовская Аравия и вовсе отрицает, что повстанцы совершили нападение.

Инцидент в понедельник является лишь последним в ряду трансграничных ракетных и беспилотных атак на саудовские авиабазы ​​и другие объекты в последние месяцы.

В воскресенье хуситы выпустили 10 баллистических ракет "Бадр-1" по аэропорту Джизан в Саудовской Аравии.

Они утверждали, что ракеты убили десятки человек, но коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что она перехватила и уничтожила по крайней мере шесть ракет.

На прошлой неделе атака беспилотника вызвала пожар на отдаленном саудовском нефтегазовом месторождении.

Саудовская коалиция отреагировала на атаки хуситских беспилотников воздушными налетами на объекты в Сане и других районах.