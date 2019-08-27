Президент Ливана: Израиль объявил нам войну

Президент Ливана заявил, что нападение израильского беспилотника на Бейрут в выходные дни было "объявлением войны", которое оправдывает военный ответ.

«То, что произошло, - это объявление войны», - сказал Мишель Аун Яну Кубишу, специальному координатору ООН по Ливану, на встрече в понедельник.

«Это позволяет нам прибегнуть к нашему праву, чтобы защищать наш суверенитет, независимость и территориальную целостность», - добавил он в заявлении, опубликованном его ведомством.

Также в понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что его правительство хочет избежать эскалации с Израилем, но международное сообщество должно отвергнуть «вопиющее нарушение» Израилем суверенитета Ливана.

«Ливанское правительство считает, что лучше всего избегать скольжения ситуации в сторону опасной эскалации, но для этого необходимо, чтобы международное сообщество подтвердило свое неприятие этого вопиющего нарушения», - заявил Харири послам пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Предполагаемые израильские беспилотники разбились в южном пригороде Бейрута в воскресенье, что вызвало резкую реакцию лидера движения "Хезбалла".

Через нескольких часов после того, как один из беспилотников упал в ливанской столице, Хасан Насралла сказал, что израильские беспилотники выполняли «миссию самоубийства».

Насралла сказал, что его движение не потерпит «такой агрессии», и также пообещал принять ответные меры в связи с воздушным нападением Израиля в Сирии, которое произошло поздно вечером в субботу, и в результате которого, по его словам, погибли два члена "Хезбаллы".