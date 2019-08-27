Идлиб: в результате бомбардировок погибли четыре человека, включая женщину и ребенка

В сирийском Идлибе во время воздушных налетов погибли по меньшей мере четыре человека, включая женщину и ее ребенка.

Группа сирийской гражданской обороны Сирии, известная как «Белые каски», заявила, что последние удары с воздуха и артиллерийский обстрел были нанесены по деревне в Бсакле и близлежащих местах в понедельник.

По словам группы, три человека погибли в Бсакле, а четвертый - мужчина в соседней деревне Маарет Харме.

Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила в понедельник, что женщина и ее ребенок были среди трех человек, погибших в результате нападений на деревню Бсакла.

Налеты начались, когда силы режима, поддерживаемые российскими военными самолетами, стали продвигаться в провинцию Идлиб.

По данным ООН, с конца апреля Дамаск и Россия усилили бомбардировку Идлиба, в результате чего погибли более 500 мирных жителей.