Израильский криминал в Марокко: арестован израильский глава марокканских мошенников

В понедельник марокканская служба безопасности заявила, что арестовала израильтянина по подозрению в связях с криминальной сетью, специализирующейся на подделке документов и паспортов, сообщает Anadolu.

В заявлении Главного управления национальной безопасности Марокко говорится, что в пятницу полиция арестовала 52-летнего иностранного гражданина, у которого был израильский паспорт.

Марокканская служба безопасности заявила, что арест произошел по подозрению в участии в преступной сети, занимающейся подделкой марокканских удостоверений личности и паспортов.

Согласно заявлению, израильтянин подозревался в получении марокканского удостоверения личности и паспорта с использованием поддельных документов через криминальную сеть.

После проверки базы данных Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) марокканская полиция обнаружила, что подозреваемый являлся субъектом международного ордера на арест под красным уведомлением, выданным Интерполом 17 января 2019 года, по подозрению в причастности к нескольким убийствам а также в покушении на убийство при сведении счетов между преступными организациями», - говорится в заявлении.

В марте марокканские власти заявили, что арестовали 15 человек по подозрению в причастности к подделке марокканских официальных документов в интересах израильтян «марокканского происхождения».

Также в апреле марокканская служба безопасности объявила об аресте двух израильтян в Марракеше по подозрению в возможной связи с преступной сетью, подделывающей марокканские удостоверения личности.