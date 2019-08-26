Мартина Кочесоко освободили из под домашнего ареста

Редко, но хорошие новости все же приходят даже оттуда, где ими в принципе нас не баловали никогда.

Черкесский активист, руководитель общественной организации "Хабзэ" в Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко освобожден из-под домашнего ареста. Такое решение 23 августа принял Верховный суд Кабардино-Балкарии, который рассматривал апелляционную жалобу по мере пресечения, сообщают Кавказ.Реалии.

Издание цитирует представительницу организации "Жьэгу" ("Очаг") Ольгу Эфендиеву из Кабардино-Балкарии, по словам которой у Кочесоко сняты все ограничения в передвижениях. "Даже нет подписки о невыезде", - отметила она.

Что ж, дай Бог, чтобы таких новостей было больше.