Шведский турок создал Партию мигрантов

Шведский политик турецкого происхождения, ранее исключенный из Партии центра, создал Партию мигрантов.

Микаил Юксель сообщил агентству Anadolu, что его партия будет представлять мигрантов.

По его словам, в Швеции такая партия создается впервые.

Юксель сказал, что он был первым в списке кандидатов, которых Центральная партия выдвинула для второго по величине города Швеции Гетеборг перед всеобщими выборами, состоявшимися в сентябре прошлого года.

«Однако меня выгнали из партии до выборов, потому что я не выступал против Турции или президента Эрдогана», - заявил он.

Юксель сказал, что те, кто выступает против Турции, легко находят место в шведской политике.

Новая партия Юкселя подала заявку на регистрацию в избирательном органе Швеции, чтобы оспорить следующие местные выборы.

«Мы хотим, чтобы исламофобия была объявлена ​​преступлением. Мы хотим, чтобы мусульмане были признаны меньшинством в конституции», - сказал Юксель, изложив повестку своей партии.

По его словам, многие мусульманские политики, ученые и активисты присоединились к его партии, которая сразу же подверглась атакам после ее создания.

Отметим, что безусловно, последняя вещь, которую стоит делать для борьбы с исламофобией в странах вроде Швеции, так это презентовать свою политическую силу как партию мигрантов (а не шведских мусульман) или зависеть от взглядов на президента другой страны.