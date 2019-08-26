Израиль бомбит шиитских боевиков в Ираке

Иракское ополчение Хашд аш-Шааби, или Народные мобилизационные силы, обвинили Израиль в том, что он напал на них с помощью беспилотников в воскресенье недалеко от границы с Сирией.

«В рамках серии сионистских атак на Ирак злобные израильские вороны вернулись, чтобы атаковать Хашд аш-Шааби, на этот раз с двумя беспилотниками, на территории Ирака», - говорится в заявлении группы в воскресенье.

Сообщается, что один боец ​​был убит, а другой тяжело ранен.

«Это вопиющее нападение было обеспечено воздушным прикрытием американских самолетов в дополнение к большому аэростату для наблюдения за районом вблизи места происшествия», - говорится в заявлении.

Это первое подобное заявление от группы, обвиняющей Израиль в недавних взрывах в ее лагерях.

Израильские военные никак не прокомментировали это заявление.

Месяц назад произошла серия таинственных взрывов на складах вооружений и тренировочных лагерях Хашд аш-Шаби. Первоначально в этом обвиняли США .

Руководитель Хашд аш-Шаби и советник по национальной безопасности Ирака Фалех аль-Файяд сказал, что предварительные расследования установили, что инциденты были преднамеренными, но преступники еще не выявлены.

Между тем его заместитель Абу Махди аль-Мухандис, который, по словам аналитиков, является реальным главой ополчения, однозначно обвиняет Вашингтон.

Пентагон отрицает свою причастность, и американские чиновники сообщили New York Times, что Израиль совершил несколько рейдов в Ираке в этом месяце.

Израиль не взял на себя ответственность, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул на участие его страны, заявив, что Израиль будет «действовать против (Ирана), когда это необходимо».