США заявляют о совместном американо-турецком полете как о знаке примирения

Пентагон заявил в субботу, что американские и турецкие командиры провели первый разведывательный полет, сообщает агентство Anadolu.

Пресс-секретарь Шон Робертсон сообщил агентству Anadolu, что в субботу на одном вертолете полетели два генерала, по одному от каждой страны.

Эта «веха» последовала за созданием совместного координационного центра в начале этой недели, сказал Робертсон в заявлении по электронной почте.

Этот полет демонстрирует приверженность США решению «законных проблем безопасности Турции на их южной границе», подчеркивается в заявлении.

В заявлении также подтверждается решимость США «поддерживать безопасность на северо-востоке Сирии, чтобы ИГИЛ* не могло вернуться».

Первый совместный полет на вертолете между двумя союзниками по НАТО позволяет коалиции и партнерам США «по-прежнему сосредоточиться на достижении прочного поражения ИГИЛ», говорится в заявлении.

В ходе телефонного разговора в среду министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Марк Эспер договорились о запуске первой фазы плана безопасной зоны в Сирии с 21 августа.

Акар заявил, что безопасная зона к востоку от реки Евфрат в Сирии должна быть создана в рамках принципов, изложенных в календаре, без промедления, говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Акар и Эспер также договорились, что военные делегации из двух стран вскоре встретятся в Анкаре для обсуждения следующих этапов плана безопасной зоны, говорится в сообщении.

Напомним, что 7 августа турецкие и американские военные достигли договоренности о том, что безопасная зона на севере Сирии будет служить «коридором мира» для перемещенных сирийцев, стремящихся вернуться домой, и будет создан Объединенный оперативный центр в Турции для координации его создания.

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