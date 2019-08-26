В Катаре возобновились переговоры между США и афганскими талибами

Решающий девятый раунд возрожденных, но по прежнему хрупких мирных переговоров между США и талибами*, должен был возобновиться в воскресенье в столице Катара Дохе, сообщает агентство «Анадолу».

Слухи вокруг создания временного правительства в Кабуле омрачают первые два дня переговоров, начавшихся в пятницу, при этом широкие круги средств массовой информации, сообщают о предполагаемом соглашении между двумя сторонами. Однако ведущий мирный переговорщик со стороны США отклонил такие сообщения около полуночи в субботу.

«Как ранее заявил представитель движения Талибан*, у нас не было дискуссий о временном правительстве. Решения об управлении должны принимать афганцы на внутриафганских переговорах», - написал в Твиттере специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

До этого официальный представитель движения Талибан Сухейль Шахин также опровергал подобные сообщения.

Все это происходит за несколько недель до намеченных президентских выборов в Афганистане, против которых выступают талибы.

Между тем, высший американский дипломат в Кабуле посол Джон Басс заявил, что мир в Афганистане остается «наивысшим приоритетом».

Во время поездки в провинцию Балх в субботу он сказал, что выборы должны быть проведены в назначенное время, даже если на пути мирного процесса возникнут препятствия.

«И то и другое (мирный процесс и выборы) важны для Соединенных Штатов. Мир является нашим высшим приоритетом, поскольку он также является высшим приоритетом афганского народа. И каждый день афганцы говорят нам, что мир является их высшим приоритетом », - сказал Басс. «Таким образом, мы очень усердно работаем над тем, чтобы предоставить афганцам возможность собраться вместе, договориться, урегулировать свои разногласия и попытаться достичь прочного мирного соглашения, которое будет принято большинством людей в этой стране и поэтому сможет реализоваться».

Что касается предлагаемого вывода войск, посол Басс сказал, что если талибы хотят видеть вывод международных сил, то они должны будут обеспечить, чтобы в будущем не возникало террористических угроз против США, союзников и партнеров из Афганистана.

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