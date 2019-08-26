«День геноцида»: в Бангладеш рохинджа собрались на массовый митинг

Тысячи беженцев рохинджа отметили вторую годовщину своего исхода в Бангладеш, собравшись на митинг и совместную молитву, а также требуя, чтобы Мьянма предоставила им гражданство и другие права, прежде чем они согласятся вернуться.

В мирном собрании приняли участие почти 200 000 рохинджа, а также представители ООН. Мероприятие прошло в воскресенье в лагере Кутупалонг в бангладешском Кокс-Базар, сообщил агентству AFP сотрудник полиции Закир Хасан.

Дети, женщины в хиджабах и мужчины в традиционных одеждах, кричали: «Аллаху акбар, да здравствуют рохинджа», когда они шли в сердце крупнейшего в мире лагеря беженцев, чтобы отметить день, названный ими «Днем геноцида».

Некоторые несли плакаты и плакаты с надписью «Никогда больше! День памяти жертв геноцида рохинджа» и «Восстановите наше гражданство».

Напомним, что 25 августа 2017 года почти 740 000 представителей мусульманского народа рохинджа бежали из провинции Ракхайн в Бангладеш, присоединившись к 200 000 уже бежавших ранее.

Воскресный митинг состоялся через несколько дней после второй неудачной попытки репатриировать беженцев. До сих пор ни один рохинджа не вернулся.

«Мы хотим сказать миру, что хотим вернуть свои права, мы хотим получить гражданство, мы хотим, чтобы наши дома и земля вернулись», - сказал один из организаторов воскресной акции Мохибалла, один из организаторов воскресного протеста. «Мьянма - наша страна. Мы - рохинджа».

«Я приехала сюда, чтобы добиться справедливости за убийство двух моих сыновей. Я буду продолжать добиваться справедливости до последнего вздоха», - сказала 50-летняя Тайаба Хатун AFP.

Между тем в субботу полиция Бангладеш заявила, что они застрелили двух беженцев в лагере, обвиняемых в убийстве представителя правящей партии.

Всего в убогих лагерях на юго-востоке Бангладеш живут около миллиона рохинджа.