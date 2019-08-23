В Голландии высадили из автобуса мусульманку в никабе

Мусульманка, носящая никаб, была вынуждена покинуть автобус в Нидерландах после введения закона, запрещающего носить одежду, которая скрывает лицо, в общественных зданиях и в транспорте.

В понедельник голландские СМИ сообщили, что женщина пыталась сесть а автобус в южном городе Штайн, но водитель не позволил ей сесть, пока она не снимет никаб.

Согласно сообщениям, женщина отказалась снять завесу, и водитель автобуса вызвал полицию, которая выпроводила женщину из автобуса.

В сообщениях говорится, что это первый случай, когда противоречивый закон, вступивший в силу в начале этого месяца, использовался для запрета кому-либо пользоваться общественным транспортом.

Закон гласит, что сотрудники службы безопасности должны указывать людям в такой одежде, чтобы они показали свои лица. Если они откажутся, им может быть отказано в доступе к общественным зданиям и транспорту, и они будут оштрафованы на 150 евро (165 долларов США).

Тем не менее, как сторонники, так и противники закона заявили, что обеспечить соблюдение закона будет сложно.

Педро Петерс, председатель OV-NL, управления общественного транспорта Нидерландов, заявил во вторник газете De Telegraaf, что водитель, который отказался взять на борт женщину в никабе, не следовал протоколу.

Ранее в этом месяце транспортный орган заявил, что автобусы не остановятся, чтобы заставить женщину в никабе выйти, сославшись на возможность задержек.

Больницы также заявили, что будут лечить людей независимо от того, что на них надето.

Напомним, что мусульманские и правозащитные организации высказались против закона - формально названного «частичным запретом на одежду, скрывающую лицо».