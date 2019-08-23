В Афганистане убиты двое американских солдат

НАТО объявило, что два военнослужащих США были «убиты в бою» в Афганистане. Подробностей об их гибели не было, известно лишь, что они были убиты в среду.

В заявлении говорится, что их имена не разглашались до тех пор, пока их родственники не будут уведомлены.

В итоге в этом году в Афганистане погибло не менее 14 американских военнослужащих.

Это сообщение прозвучало как раз, когда специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад направился в Катар, чтобы возобновить мирные переговоры с талибами*.

Напомним, что ключевым требованием талибов является вывод американских войск. Вашингтон, в свою очередь, хочет гарантий, что страна снова не превратится в плацдарм для глобальных атак.

После переговоров в Дохе Халилзаду необходимо будет заложить основу для мирных переговоров между талибами и афганским правительством, которые начнутся после сделки с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп, бывший критиком афганской войны до своего избрания в 2016 году, заявил, что американские силы застряли там, действуя как «полицейские силы».

Считается, что он хочет увидеть вывод большинства американских войск в Афганистане до ноября 2020 года, когда он будет добиваться переизбрания.

Но при этом он признает, что некоторым из этих сил США придется остаться.

«Да, у нас должно быть присутствие. Талибан не уважает афганское правительство», - сказал Трамп ранее на этой неделе, добавив: «Это опасное место, и мы должны следить за ним».

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