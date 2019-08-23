В Косово самораспустился парламент

В Косова сегодня сам себя распустил местный парламент, что позволило президенту страны назначить досрочные всеобщие выборы.

Законодательный орган из 120 мест провел внеочередное заседание в четверг, проголосовав 89 голосами за окончание парламентского срока. Всего один голос высказался против, и два человека воздержались.

В июле премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как Гаагский трибун, расследующий преступления против этнических сербов во время и после войны 1998-99 годов в стране, захотел его допросить. Он был командующим Армии освобождения Косово во время войны.

Хотя он отрицает какие-либо преступления и заявляет, что готов к любым обвинениям, после того как прокуроры допросили его 24 июля, Харадинай сказал журналистам, что он «использовал свое право хранить молчание».

Напомним, что Харадинай уже уходил в отставку с поста премьер-министра однажды в 2005 году, когда ему было предъявлено обвинение трибуналом ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии. Он был дважды судим и оправдан этим судом.

Ожидается, что президент Хашим Тачи быстро примет решение о дате выборов, которые состоятся в течение следующих шести недель, чтобы в стране было «функциональное и подотчетное правительство, которое справится с вызовами государства и общества» как можно скорее.

При этом скорее всего ни одна политическая группировка не будет иметь явного большинства в новом парламенте.