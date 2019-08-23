Иран представил отечественную замену С-400

Президент Ирана Хасан Рухани представил локальную систему противовоздушной обороны на церемонии открытия в столице страны Тегеране.

Показ новой системы Бавар-373 во вторник произошел на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, которые в прошлом году в одностороннем порядке вышли из многонационального ядерного соглашения, подписанного между мировыми державами и Ираном, и наложили на него сокрушительные санкции.

Официальные лица Ирана ранее называли Бавар, что означает «вера» на фарси, первой отечественной системой противоракетной обороны большой дальности.

Иран начал производство собственного комплекса после того, как закупка российской системы С-300 была приостановлена ​​в 2010 году из-за международных санкций, которые не позволили ему импортировать много оружия. В марте 2016 года он все же установил систему С-300 после нескольких лет задержек, когда благодаря ядерной сделке 2015 года с Ирана частично сняли санкции.

Выступая на церемонии, Рухани сказал, что мобильная система "земля-воздух" "лучше, чем С-300 и близка к С-400".

Официальное информационное агентство Ирана IRNA и вовсе заявило, что ракетная система большой дальности соответствует географии страны.

В своем выступлении Рухани также коснулся темы отношений с США, заявив, что по ядерной сделке «переговоры бесполезны».

«Теперь, когда наши враги не принимают логику, мы также не можем отвечать логикой», - сказал Рухани.

Он добавил: «Когда враг запускает ракету против нас, мы не можем отделаться словами и сказать: «Мистер Ракета, пожалуйста, не бейте нашу страну и наших невинных людей».

Напомним, что в июне Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk с ракетой класса «земля-воздух» за то, что он якобы нарушил свое воздушное пространство. Это утверждение США отрицает.