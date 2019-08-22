Дональд Трамп - президент США или царь Израиля?

Дональд Трамп является, возможно, самым странным президентом США в смысле отношения к американским суверенитету и гражданству за всю историю этой страны.

Не так давно он публично призвал "отправляться домой" своих оппоненток-конгрессменок иностранного происхождения, кстати, сам будучи потомком иммигрантов в первом поколении и имея иммигрантку-жену.

Позавчера он обвинил в "великой нелояльности" любого американского еврея, голосующего за Демократическую партию, объяснив это тем, что демократы противодействуют тем огромным усилиям, которые он предпринимает в поддержку Израиля. То есть, президент США публично декларирует, что в своем голосовании американские граждане некоего этнического происхождения должны исходить не из интересов американских государства и политической нации, а из интересов государства своего этноса. И кто же после этого нелоялен к своей стране?!

Кстати, ранее, встречаясь с американскими конгрессменами-евреями, он тоже шокировал общественность, заявив им, что у него отличные отношения с "вашим правительством". Из чего, опять же, следовало, что "их правительством" для американских конгрессменов еврейского происхождения является правительство не государства, гражданами и представителями которого они являются - США, а Израиля.

Такое отношение выглядит просто-таки поразительно на фоне стремления европейских государств национализировать свои диаспоры. Так, власти и общество Германии с большой ревностью относятся к лояльности живущих в стране на правах ее граждан турок к Турции, требуя, чтобы они были в первую очередь немцами, а уже потом турками, а не наоборот. То же касается отношения к своим иммигрантским общинам и других европейских государств. В данном же случае президент государства сам требует от граждан этого государства одной из миноритарных (меньшинств) этнических групп лояльности не к государству своего гражданства, а к государству своей этнической группы.

Впрочем, может быть Трамп просто не воспринимает себя главой американского национального государства и вообще не воспринимает таковое всерьез? Так, вступив в полемику, вызванную его высказыванием о "великой нелояльности" американских евреев, голосующих за демократов (а надо отметить, что таковых среди них большинство), он договорился до того, что является не только "лучшим президентом для Израиля за всю историю мира" (!), но и... "царем Израиля".

Конечно, с одной стороны, эти высказывания являются лишним поводом в очередной раз задуматься о психическом здоровье этого человека, особенно на фоне его предложения Дании купить у нее Гренландию и отмены визита в эту страну из-за ответа ее правительства, что оно не торгует своей территорией.

С другой стороны, как ни оценивай взгляды этого человека, надо понимать, что он в них отнюдь не одинок. Ведь победу на выборах ему во многом обеспечили миллионы радикальных евангелистов и т.н. "христианских сионистов", для которых американские христиане и израильские иудеи - это не религиозные общины двух разных государств со своими интересами, а по сути две части одного царства - Большого Израиля, обетованного Богом "коленам Израилевым", к числу которых относятся не только евреи, но и англосаксы.

Как бы дико на первый взгляд это ни смотрелось, все это свидетельствует о системном кризисе не только американского национального государства, но и самой идеи основанного на гражданстве национального государства во всем мире, которая все чаще не выдерживает конкуренции с лояльностью наднациональным сообществам и объединениям, будь то иудейско-англосаксонское Царство Израиля или всемирная Исламская умма...