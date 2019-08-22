Брат Тумсо Абдурахманова оштрафован за перепост статьи об ИГИЛ

Брат опального чеченского блогера Тумсо Абдурахманова был оштрафован за перепост статьи Deutsche Welle об ИГИЛ*, сообщают Кавказ.Реалии.

По словам издания после пересмотра дела судья в баварском городе Аугсбург увеличила первоначальный размер штрафа 24-летнему Мохмаду еще на 200 с лишним евро до 1350 евро. В итоге штраф значительно превысил месячное пособие, которое Мохмад получает на свою семью, пишет Deutsche Welle.

Адвокат чеченца недоумевает, как в современной Германии человека могут преследовать всего лишь за репост статьи, причем известного и уважаемого издания. Наказание последовало за два поста в Facebook. Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие. Мохмад Абдурахманов прокомментировал репост замечанием к титульной фотографии, на которой изображены боевики с оружием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова". Таким образом суд решил, что Мохмад якобы распространил в интернете запрещенную символику экстремистской организации "Исламское государство".

Второй эпизод касался двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Комментариев под этим постом Мохмад не оставил. Суд пришел к выводу, что по этому эпизоду чеченец виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

Адвокат Мохмада Абдурахманова, Йоханна Кюнне, считает, что дело может негативно повлиять на его судьбу в Германии: "Это дело представляет его не тем, кто он есть. Власти уже хотят отправить Мохмада на курсы для тех, кто недостаточно уважает ценности ФРГ".

Сам Мохмад уверен, что власти в Германии, не разобравшись в деталях его дела, заранее с подозрением относятся к нему как к выходцу из Чечни и мусульманину. Как беженец рассказал после судебных слушаний, ему пришло от местной полиции сообщение, что за ним велось наблюдение в течение 4 месяцев. В итоге у него прошел обыск, во время которого ничего противозаконного найдено не было. Адвокат намерена обжаловать решение суда Аугсбурга.

* - запрещены в РФ