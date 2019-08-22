Аксапедия: в Малайзии запустили он-лайн энциклопедию об Аль-Кудсе

Фонд Аль-Кудс в Малайзии запустил новый веб-сайт, чтобы рассказать об историческом, культурном и религиозном значении иерусалимской мечети Аль-Акса для общин Юго-Восточной Азии.

Веб-сайт, получивший название «Аксапедия», был официально запущен 20 августа в столице Малайзии Куала-Лумпуре. На церемонии присутствовали председатель Совета попечителей фонда Дато Сери Хаджи Мухриз Тун Махатхир, а также большое количество официальных лиц, представителей неправительственных организаций и местных и региональных СМИ.

Махатхир сказал собравшимся: «Мы празднуем важное событие не только для мусульман, но и для каждого свободного человека, который верит в права человека, уважает религии и отвергает несправедливость. Мы здесь ради Палестины и мечети Аль-Акса».

«Завтра [в среду] исполняется 50 лет со дня поджога мечети Аль-Акса, болезненное воспоминания для каждого миролюбивого человека», - продолжил Махатхир, ссылаясь на инцидент 1969 года, когда австралийский христианин поджег комплекс.

Он также пообещал: «Мы будем продолжать поддерживать Иерусалим всеми доступными ресурсами. Сегодня Фонд Аль-Кудс в Малайзии предлагает это большое достижение, которое сыграет важную роль в повышении осведомленности о проблеме Иерусалима и мечети Аль-Акса с помощью богатого онлайн-контента».

Аксапедия стремится восполнить то огромный пробел в исследовательских материалах о мечети Аль-Акса на языках Южной Азии, а также подчеркнуть важность святого места для Ислама.

На сегодняшний день веб-сайт доступен на арабском, английском, малайском и индонезийском языках. Меморандум о взаимопонимании был также подписан во время церемонии открытия исламского офиса в Таиланде, чтобы начать подготовку версии сайта на тайском языке.

Доктор Икрима Сабри, главный хатыб (проповедник) и имам Аль-Аксы, также выступил на церемонии через заранее записанную речь, высоко оценивая инициативу и усилия Фонда Аль-Кудс по запуску веб-сайта.

Сабри также призвал к более согласованным действиям арабских и мусульманских стран в самом широком смысле, чтобы защитить мечеть Аль-Акса от израильских нарушений статус-кво, из-за которых незаконные поселенцы неоднократно штурмовали комплекс и проводили еврейские молитвы и ритуалы в комплексе.