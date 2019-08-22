Ирак требует от Иордании выдать дочь Саддама Хусейна

Иордания сталкивается с давлением со стороны Ирака, который требует передать ему ряд разыскиваемых в стране лиц, в том числе Рагад Хусейн, дочь бывшего диктатора Саддама Хусейна.

Саудовская газета «Оказ» сообщает, что Иордания рассматривает попытки заблокировать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами как результат официальных попыток «шантажировать» ее, чтобы она выдала тех, кого разыскивает Багдад.

«Амман не может преклониться перед этим, особенно в связи с присутствием в Иордании полмиллиона иракцев, в том числе тех, кто находится в оппозиции к политическому процессу», - цитирует газета иорданский источник.

Источник продолжил, что премьер-министр Ирака Адиль Абдуль-Махди ранее отказывался связывать экономические и коммерческие документы между двумя странами с политическими. Теперь же связь между этими вопросами может повредить отношения между Ираком и его соседями, добавил источник.