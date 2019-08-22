Кашмир: два человека погибли в первой перестрелке со дня отмены автономии

Индийская полиция сообщила, что два человека, в том числе один полицейский и один повстанец, были убиты в перестрелке в индийском Кашмире.

Инцидент в районе Гани-Хамам в Барамулле в среду стала первым вооруженным столкновением, о которой сообщили власти, с тех пор как Индия отменила автономию региона и ввела комендантский час.

В заявлении полиции говорится, что повстанцы кинули гранату, ранив двух полицейских, один из которых впоследствии скончался в больнице.

Убитый кашмирский повстанец был идентифицирован как Момин Гуджри, житель Барамуллы и член повстанческой группировки Лашкар-и-Тайба, говорится в заявлении.

Между тем, Пакистан заявил, что трое его гражданских лиц погибли в результате индийского обстрела пакистанского Кашмира.

Информационное агентство Press Trust of India сообщило также, что один индийский солдат погиб, а четверо получили ранения, когда во вторник пакистанские войска открыли огонь по блокпостам и деревням вдоль округа Лук в районе Пунч.