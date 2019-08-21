Индонезия перебрасывает дополнительные войска в Западное Папуа

Индонезия направила дополнительные войска в беспокойный регион Западного Папуа, где антиправительственные демонстрации уже распространились на несколько районов. Сообщения из региона рассказывают о побеге заключенных из местной тюрьмы, травмах и новых нападениях. Все это опровергает предыдущие заверения правительства в том, что беспорядки были прекращены.

Во вторник главный министр безопасности Виранто заявил журналистам, что Джакарта направляет силовиков в регион, где в среду ожидаются более масштабные митинги протеста.

Виранто не сказал, отправило правительство военных или полицейских. Но доступные видео показывают сотни военных и полицейских, прибывающих в Маноквари, столицу провинции Западная Папуа, где в понедельник впервые произошли самые жестокие протесты, а правительственные здания и деловые учреждения были сожжены дотла.

Генерал-майор Сисриади, представитель вооруженных сил Индонезии, заявил в среду, что военные отправили в Маноквари 300 военнослужащих. До протестов лишь один армейский батальон находился в провинции Западное Папуа, а еще четыре воинских подразделения были размещены в провинции Папуа.

Западный регион Папуа делится на две провинции: Западную Папуа и Папуа.

Между тем, протестующие папуасы в Факфаке, округе в провинции Западная Папуа, подняли свой флаг независимости. Это указывает на серьезность конфликта, так как согласно индонезийскому законодательству, лица, поднявшие запрещенный флаг, могут подвергаться аресту и тюремному заключению на срок до 15 лет.

Также в прибрежной зоне в Факфаке был подожжен местный рынок. В среду днем в Факфак прибыло подкрепление военных и полиции.

Тем временем в Тимике, провинция Западная Папуа, в среду вышедшие на улицы протестующие вышли на улицы, где за ними наблюдали солдаты в защитном снаряжении и с оружием.

Во вторник гневные протесты охватили как минимум шесть районов Западного Папуа.

Один полицейский офицер в Джаяпуре, столице провинции Папуа, получил пулевое ранение.

Виктора Йеймо, представитель Национального комитета Западного Папуа (WPNC), который был инициатором и организатором акции протеста, сообщил, что в Маноквари военные ранили женщину.

В Соронге, крупнейшем городе провинции Западная Папуа, во вторник протестующие перекрыли дороги и собрались перед мэрией.

На одном из видео группа людей, вооруженных палками, преследовала и бросала камни в полицейских, которые были явно в меньшинстве. На видео был замечен один офицер, который упал под ударами камней.

Местные СМИ также сообщают, что разгневанные демонстранты разрушили аэропорт имени Эдуарда Осока, вынудив авиакомпании отменить оставшиеся рейсы в Соронг.

Протестующие также подожгли здание местной тюрьмы. Заключенные, насчитывающие до 250 человек, воспользовались хаосом и во вторник сбежали.

Марио Кристи Сирегар, начальник полиции Соронга, сказал, что серьезных жертв не было.

«Никто [не пострадал]. [Все] под контролем», - настаивал он.

Во вторник вечером в интервью «Аль-Джазире» представитель национальной полиции Индонезии Деди Прасетио заявил, что полиция соблюдает максимальную терпимость и что никто из демонстрантов не пострадал.

«Никто из полиции не использует пули», - сказал он.

В других частях Западного Папуа, таких как Набире, Биак, Бинту Бэй, Каймана и Яхукимо, люди присоединились к митингу и кричали: «Папуа! Свобода! Папуа! Свобода!» и «Мы не красные и белые. Мы утренняя звезда».

Красный и белый означают индонезийский флаг, а утренняя звезда - политический символ для западных папуасов, которые борются за свою независимость.

«Папуасский народ продолжает протестовать, потому что он хочет независимости в качестве решения», - сказал Виктор из Национального комитета Западного Папуа (WPNC).

Во вторник вечером Виктор обратился к международному сообществу с призывом внимательно следить за регионом Западного Папуа, «особенно после развертывания сотен военных и полиции».

Бенни Венда, председатель Объединенного освободительного движения за Западное Папуа, выразил глубокую обеспокоенность положением папуасских студентов в Индонезии.

«Расизм неразрывно связан с колонизацией и репрессиями. Подобно темнокожим народам Южной Африки, которые боролись против апартеида, наша борьба против расизма также является борьбой за самоопределение», - сказал он в заявлении, опубликованном во вторник.

«Слов президента Видодо недостаточно: папуасы не прекратят борьбу, пока мы не достигнем равенства, самоопределения и референдума о независимости», - добавил Бенни.

Напомним, что поздно вечером в понедельник президент Джоко Видодо призвал к спокойствию в Западной Папуа, побуждая своих соотечественников «прощать» и проявлять больше «терпения».

Губернатор провинции Восточная Ява Хофифа Индар Параванса также извинился перед папуасскими студентами за их арест и расовые оскорбления со стороны свидетелей. Поступали сообщения, что учеников называли «обезьянами».

Между тем, поступают сообщения, что Джакарта намеренно замедляет интернет в регионе. Тем самым жителей оставляют с телевидением в качестве единственного источника информации.

Напомним, что демонстрации в понедельник в Западном Папуа вспыхнули после ареста на прошлой неделе этнических папуасских студентов, живущих в Сурабае и Маланге на острове Ява.

Студентов обвинили в том, что они бросили индонезийский флаг в канализацию - обвинения, которые они опровергают.

В ответ полиция закрыла общежитие папуасских студентов и применила слезоточивый газ, чтобы зачистить их комнаты.

По сообщениям, полиция также задержала папуасских студентов, которые проводили демонстрации в Маланге, на острове Ява.

Студенты были освобождены из-под стражи в воскресенье. Но к тому времени напряженность уже возросла, и группы из Западного Папуа призвали людей выходить на улицы.