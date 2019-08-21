Турция и Украина будут совместно разрабатывать армейские беспилотники Akıncı

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defense совместно разработают ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı (Акынджи). Об этом во вторник сообщила Sabah со ссылкой на госконцерн «Укроборонпром».

Проект будет реализован совместным предприятием, созданным Baykar и «Укрспецэкспортом».

«Ударные БАЛА нового поколения разворачиваются в соответствии с требованиями вооруженных сил XXI века, и в первую очередь они должны быть вооружены как турецкими, так и украинскими военными силами», - говорится в сообщении. - Стоит отметить, что этот проект продвигается благодаря объединению поставщиков оборонных комплексов Украины и Турции ».

Akıncı относится к новому «тяжелому» классу беспилотников, отметили в «Укроборонпроме». Он был оснащен двумя двигателями украинского производства. Дрон имеет размах крыльев в 20 метрах, способен подняться в воздух более 1000 килограммов и находиться в полете сутки.

«Преимущество - возможность наносить высокоточные удары таким же образом вооруженным, что используется на обычных самолетах», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что турецкие оборонительные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия «Укроборонпрома» совместно с турецкими компаниями предоставляют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

В январе Украина подписала контракт с компанией Baykar Makina на закупку 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа во время визита в Турцию посетил производство беспилотных летательных систем Baykar.