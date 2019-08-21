В ЕС увеличилось на 106 процентов количество саудовских кандидатов на беженство

Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что число граждан Саудовской Аравии, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в Европейском союзе (ЕС), увеличилось на 106 процентов только за первые шесть месяцев 2019 года.

По данным Европейского бюро поддержки в сфере убежища (EASO), последние данные показывают, что 101 саудовец подал ходатайство о предоставлении убежища в ЕС в первой половине этого года, по сравнению с 49 за тот же период прошлого года. Данные показывают, что 71 проситель убежища из Саудовской Аравии ждал ответа на свои заявления менее шести месяцев, а 86 - более шести месяцев.

Увеличение числа обращений граждан Саудовской Аравии происходит в тот момент, когда общее число заявлений о предоставлении убежища из стран Персидского залива сократилось на 31 процент. Хотя в Саудовской Аравии произошло наибольшее процентное изменение, она ни в коем случае не дала самую большую группой заявителей. Самая большая группа пришла из Кувейта - 302 кандидата, что на 44% меньше по сравнению с 548 заявками, поданными в первые шесть месяцев 2018 года.

В условиях все более авторитарной атмосферы, которая царит в Саудовской Аравии, особенно после прихода к власти наследного принца Мухаммада бен Салмана, королевство приняло более жесткий подход к активистам, диссидентам и малейшей критике правительства и его политики. В последние месяцы появились сообщения о том, что правозащитники, женские активисты и даже религиозные деятели подвергались тюремному заключению и пыткам в саудовских тюрьмах. От жесткой саудовской хватки не свободны даже те диссиденты, что живут за границей, что особенно продемонстрировал случай с убийством журналиста Джамаля Хашакджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Роберт Мейсон, доцент и директор Центра изучения Ближнего Востока в Американском университете в Каире, сообщил Arabian Business, что «относительно небольшое, но растущее число саудовских студентов, принцев, исламистов и девочек-подростков покинули королевство из-за страха преследований, мести против них за политическую активность или отсутствие личной автономии из-за действующей системы мужчин опеки».

«Они в основном ищут убежища в Соединенных Штатах, Канаде и Европе, которые имеют щедрые льготы и либеральные законы о предоставлении убежища», особенно в связи с юридическим запретом на принудительное возвращение лиц, ищущих убежища, или беженцев, в страну, в которой они могут подвергнуться преследованиям».

«Эти цифры из Европейского бюро поддержки в сфере убежища подчеркивают тревожную тенденцию в период после Арабской весны», - добавил Мейсон. «Активистки за права женщин, поэты, интеллектуалы, исламисты и другие лица, выражающие политическое несогласие в королевстве, все больше преследуются с 2012 года».

Несмотря на ошеломляющий рост заявок в Саудовской Аравии, в число более крупных групп заявителей входят иранцы с 11 118 заявками (рост на 28%) и сирийцы с 30 316 заявками (уменьшение на 12,5%). Как не удивительно, но рост в числе просителей убежища (на 55 процента) показали и США: 126 американцев обратились за убежищем в ЕС.