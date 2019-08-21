Сура: как один городской район стал эпицентром кашмирского сопротивления

Уже больше недели молодые люди Суры, густонаселенного анклава в Сринагаре, главном городе Кашмира, управляемом Индией, поочередно дежурят у пунктов входа в их район.

Более десятка проходов были перекрыты самодельными баррикадами из кирпича, гофрированного металлического листа, деревянных плит и срубленных стволов деревьев. Группы молодых людей, вооруженных камнями, собираются за самыми большими баррикадами.

Их цель: не дать индийским силам безопасности, и особенно военизированной полиции, войти в этот район.

«У нас нет голоса. Мы взрываемся изнутри», - говорит 25-летний Эджаз, который, как и многие другие жители Суры, опрошенные информационным агентством Reuters, назвал только одно имя, сказав, что опасается ареста.

«Если мир не будет нас слушать, то что нам делать? Браться за оружие?»

Сура, где проживает около 15 000 человек, становится эпицентром сопротивления недавней ликвидации частичной автономии, которой пользовались Джамму и Кашмир, единственный штат с мусульманским большинством.

Анклав, который фактически стал запретной зоной для индийских силовиков является теперь барометром способности индуистского националистического правительства премьер-министра Нарендры Моди навязать свою волю Кашмиру.

Правительство заявило, что это изменение необходимо для полной интеграции Кашмира в Индию, борьбы с коррупцией и кумовством и ускорения его развития, что, по словам Моди, является ключом к обеспечению прочного мира и победе над «терроризмом».

В Суре трудно найти кого-то, кто поддерживает решение Моди. Многие из более чем двух десятков жителей, опрошенных агентством Reuters на прошлой неделе, называли Моди «залимом», то есть тираном.

Жители Суры говорят, что за последнюю неделю в столкновениях с военизированной полицией были ранены десятки людей. Неясно, сколько людей было задержано.

Примечательно, что сопротивление жителей Суры происходит в почти полной информационной блокаде, с отрезанными интернетом и телефонной связью. В такой ситуации им приходится следовать старым методам. Например, когда они замечают силовиков, пытающихся проникнуть в этот район, жители бросаются в мечеть и бьют тревогу, исполняя традиционный зикр, призывая людей противостоять незаконной оккупации, или издавая сигнал тревоги через громкоговоритель.

Кучи из кирпичей и камней, готовые к использованию против индийских силовиков, находятся на пересечении узких переулков, из которых состоит Сура, район небогатого среднего класса. Обороне района помогает тот факт, что с запада он граничит с озером и непролазными болотами.

Акция протеста 9 августа, когда люди вышли на улицы после пятничных молитв, пометила Суру как центр сопротивления решению индийского правительства. Когда жители соседних районов присоединились к демонстрации, толпа увеличилась, по меньшей мере, до 10 000, согласно источникам местной полиции.

Более дюжины жителей сообщили агентству Reuters, что около 150–200 силовиков пытались проникнуть в Суру после протестов, что привело к столкновениям, которые продолжались до поздней ночи, когда полиция применила слезоточивый газ и патроны с дробью.

Первоначально правительство Индии отрицало, что случилась акция протеста, заявив, что в Суре не было собраний с участием более 20 человек.

Позже было сказано, что там прошла демонстрация от 1000 до 1500 человек, после того, как телекомпания Би-Би-Си и Аль-Джазира показали телевизионную запись с митинга.

С тех пор Сура стала местом небольших демонстраций и ежедневных столкновений с силовиками.

По словам местных жителей, индийские силовики предприняли несколько попыток проникнуть в Суру с очевидной целью изолировать большую площадь рядом с мавзолеем Джинаб Сахиб, которая стала местом сбора протестующих.

Военизированная полиция Индии заявляет, что полна решимости восстановить контроль над районом.

«Мы пытались войти, но в этом районе много сопротивления», - сказал представитель индийской военизированной полиции в Сринагаре, говоривший на условиях анонимности.

Другой высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил агентству Reuters на условиях анонимности, что «некоторые молодые люди в этом районе сильно радикализированы», и что район представляет из себя «очаг воинственности».

Но жители заявили, что будут продолжать сопротивляться входу силовиков.

«Каждый день они пытаются напасть на нас здесь, но мы сопротивляемся», - говорит 20-летний Увайс. «Мы чувствуем, что попали в ловушку».