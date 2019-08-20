Армии среднеазиатских стран примут участие в российских военных учениях

Военные всех пост-советских республик Средней Азии, кроме Туркменистана, примут участие в масштабных стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Основными целями учений, как подчеркивают в МО РФ, станут не только проверка уровня подготовки войск и получение ими практики, но и повышение уровня взаимодействия и демонстрация готовности армий России и стран Средней Азии к защите национальных интересов (чьих?).

Всего к отработке совместных действий планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, в том числе военных семи иностранных государств: Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Пакистана и Индии.

Основная часть учений пройдет на полигонах Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, на Чебаркульском полигоне в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейском и Юргинском полигонах в Алтайском крае и Кемеровской области.

Учения пройдут в два этапа. В рамках первого органы военного руководства отработают управление войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения, а также ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника.

«На полигонах государств-партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — добавили в Минобороны.

Кроме того, учения затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.

Узбекистан, армия которого считается самой сильной в Центральной Азии, начал участвовать в международных учениях только в последние годы. В сентябре 2018 года прошли первые совместные таджикско-узбекские военные учения на стыке государственной границы Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.

В мае в Наманганской области состоялись первые военные учения Узбекистана с Белоруссией, в апреле в Узбекистане прошли совместные тактико-специальные учения «Щит содружества – 2019» в Джизакской области, которые стали первыми в истории организованными военными учениями с участием Турции, Узбекистана и Пакистана.